Emniyet Amirinin Aracını Yakan Kundakçı Yakalandı
Emniyet amirinin aracını yakan kundakçı yakalandıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün İnfaz Büro Amiri'nin aracını kundaklayan İsa Yaşar yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Emniyet amirinin aracını yakan kundakçı yakalandı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün İnfaz Büro Amiri'nin aracını kundaklayan İsa Yaşar yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz'ın Efeler Girne Mahallesindeki evinin önünde park halinde bulunan 09 AAK 93 plakalı otomobile molotof kokteyli atarak yakan İsa Yaşar, Emniyet güçlerinin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı. İsa Yaşar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında beş buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezasını bulunan Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi.