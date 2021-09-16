Emniyet Amirimizden Kaymakamımıza Veda Ziyareti

Emniyet Amirimizden Kaymakamımıza Veda Ziyaretiİlçemizdeki görev süresi dolan Emniyet Amirimiz Sayın Halil Beyhan, Kaymakamımız Sayın Abdullah Kurt'a veda ziyaretinde bulundu. Kaymakamımız, Emniyet Amirimize İlçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek; Ahmetli hatırası olarak İlçemizdeki çalışmalarından oluşturulmuş bir fotoğraf tablosu hediye etti. Emniyet Amirimiz Sayın Halil Beyhan'a yeni görev yerinde başarılar dileriz.

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