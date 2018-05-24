Emniyet, 17 Bin Bekçi Alımı Daha Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki sokak ve caddelerin tamamının bekçilere teslim etmek üzere başlattığı bekçinin alımı uygulamasını genişletiyor. Şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirilirken Emniyet Genel Müdürlüğü 17 bin bekçi alımı daha yaparak rakamı 36 bine çıkarmayı planlıyor.

17 BİN BEKÇİ DAHA ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirilirken, 17 bin bekçinin alımı için çalışmalar başlatıldı.

Takvim'in haberine göre;Alım yapılacak bölgede son bir yıl oturma şartı aranan bekçiler, tayine tabi olmayacak. Bekçiler, o yörede yaşayanları bilecek, yabancıları tanıyacak.

36 bin bekçi Türkiye'nin dört bir tarafında görev alacak.