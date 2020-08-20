Emmy Ödüllü Norman Lear'ın eşi de bu yıl aday gösterildi Emmy ödüllü ABD'li televizyon yazarı ve yapımcısı Norman Lear'ın eşi Lyn Davis Lear bu yıl Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.

Emmy ödüllü ABD'li televizyon yazarı ve yapımcısı Norman Lear'ın eşi Lyn Davis Lear bu yıl Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. ABD'li televizyon yazarı ve yapımcısı Norman Lear (98) Emmy Ödülü için aday gösterilen veya kazanan en yaşlı kişi. Bu yıl eşi Lyn Davis Lear da Emmy'e aday gösterildi.

Kaynak: DHA