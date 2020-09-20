Emmy Ödülleri ödül töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek
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Emmy Ödülleri ödül töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

ABD'nin Los Angeles kentinde bu akşam 72'nci Primetime Emmy Ödülleri töreni yapılacak.

Emmy Ödülleri ödül töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek
20.09.2020 11:28 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:33

ABD'nin Los Angeles kentinde bu akşam 72'nci Primetime Emmy Ödülleri töreni yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyerken adaylar ise törene evlerinden canlı bağlantıyla katılacak. 

Emmy Ödülleri'nin sunucuları için kostüm tasarımcısı Katja Cahill ve yapımcı Guy Carrington, özel koruyucu kıyafet hazırladı. Tören sırasında herhangi bir tehlike olmamasına rağmen, koronavirüs salgınını vurgulamak için sunucular özel tasarım koruyucu kıyafet giyecek. Sunucular tören sırasında kazananlardan bazılarını evlerinde canlı olarak ziyaret edecek.


Kaynak: DHA

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