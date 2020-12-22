Emmanuel Toku kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç?

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Emmanuel Toku taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Emmanuel Toku kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, sırt numarası nedir? Tüm detaylar haberimizde...