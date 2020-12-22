Emmanuel Toku kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç?
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Emmanuel Toku taraftarlar tarafından merak edildi. Peki Emmanuel Toku kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç, sırt numarası nedir? Tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray taraftarları Emmanuel Toku'yu araştırıyor. Genç yıldız adayı Emmanuel Toku kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, hangi mevkide oynuyor? Bir sezonda kaç golü var?
EMMANUEL TOKU KİMDİR?
Emmanuel Toku, 10 Temmuz 2000 doğumlu Ganalı profesyonel bir futbolcudur. Orta saha mevkisinde oynamaktadır. Şuanda Danimarka 1. ligde Fremad Amager takımında forma giymektedir.
Emmanuel Toku doğum tarihi : 10 Temmuz 2000
Emmanuel Toku kaç yaşında : 20
Emmanuel Toku nereli : Gana
Emmanuel Toku hangi mevkide oynuyor : Orta saha
Emmanuel Toku hangi takımda oynuyor : Fremad Amager
Emmanuel Toku boyu kaç : 1,73 m
Emmanuel Toku kilosu kaç : -
Emmanuel Toku burcu ne : Yengeç
Emmanuel Toku, 2017 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda oynadı ve daha sonra 2019 Afrika Oyunları'nda 20 yaş altı milli takımda kaptanlık yaptı.
2019-2020 yıllarında Emmanuel Toku'nun Fremad Amager takımında çıktığı 27 maçta 9 golü bulunmaktadır.