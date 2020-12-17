Emmanuel Macron koronavirüs mü oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emmanuel Macron koronavirüs mü oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?

17.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:22
Emmanuel Macron koronavirüs mü oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu merak edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs belirtileri gösterdiği ve bunun üzerine test yaptırdığı belirtildi.

EMMANUEL MACRON'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Macron'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron'un 7 gün boyunca kendini izole edeceği ve bu süre zarfında çalışmalarını da sürdüreceği belirtildi. Cumhurbaşkanının toplantılarını ise videokonferans yöntemiyle yapacağı aktarıldı.

BAŞBAKAN CASTEX KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüse yakalanmasının hemen ardından Başbakan Jean Castex için de açıklama yapıldı. Başbakanın kendisini karantinaya aldığı duyuruldu.

İSPANYA BAŞBAKANI KARANTİNAYA ALINDI

Macron'un test sonucunun pozitif çıkmasından sonra, hafta içinde kendisiyle görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tedbir amaçlı karantinaya alındı.

PORTEKİZ BAŞBAKANI DA GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Diğer yandan, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren üstlenecek Portekiz'de Başbakan Antonio Costa da dün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapmıştı. Resmi programı gereği 19-20 Aralık'ta Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya ziyareti öngörülen Costa'nın bugün Kovid-19 testi olacağı ve daha sonra kararını vereceği bildirildi.

VAKALAR TEDBİRLER SONUCU DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları kasım ayında zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti. Ülkedeki günlük vaka sayısı 10-15 bin arasında seyrederken, 16 Aralık'ta 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hakan Taşıyan Nilgün Belgün Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Çağdaş Atan Ersun Yanal Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emmanuel Macron koronavirüs mü oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:22:35. #1.15#
title