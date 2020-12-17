Emmanuel Macron koronavirüs mü oldu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu merak edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sağlık durumu nasıl?

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs belirtileri gösterdiği ve bunun üzerine test yaptırdığı belirtildi.

EMMANUEL MACRON'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Macron'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron'un 7 gün boyunca kendini izole edeceği ve bu süre zarfında çalışmalarını da sürdüreceği belirtildi. Cumhurbaşkanının toplantılarını ise videokonferans yöntemiyle yapacağı aktarıldı.

BAŞBAKAN CASTEX KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüse yakalanmasının hemen ardından Başbakan Jean Castex için de açıklama yapıldı. Başbakanın kendisini karantinaya aldığı duyuruldu.

İSPANYA BAŞBAKANI KARANTİNAYA ALINDI

Macron'un test sonucunun pozitif çıkmasından sonra, hafta içinde kendisiyle görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tedbir amaçlı karantinaya alındı.

PORTEKİZ BAŞBAKANI DA GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Diğer yandan, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren üstlenecek Portekiz'de Başbakan Antonio Costa da dün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapmıştı. Resmi programı gereği 19-20 Aralık'ta Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya ziyareti öngörülen Costa'nın bugün Kovid-19 testi olacağı ve daha sonra kararını vereceği bildirildi.

VAKALAR TEDBİRLER SONUCU DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları kasım ayında zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti. Ülkedeki günlük vaka sayısı 10-15 bin arasında seyrederken, 16 Aralık'ta 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.