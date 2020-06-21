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Emmanuel Babayaro: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım

Chelsea'nin eski futbolcusu Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro, Nijerya'da bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı.

Emmanuel Babayaro: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
21.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:28

Chelsea'nin eski futbolcusu Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro, Nijerya'da bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı.

Emmanuel Babayaro şu ifadeleri kullandı:

"1996'da Atlanta Olimpiyat Oyunları'na gittim. Olimpiyat takımının kalecisiydim. Harika bir turnuva çıkardık ve altın madalya aldık. Tüm dünya orada Nijerya'yı tanıdı. Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan bana deneme teklifi geldi. Daniel Amokachi, Beşiktaş'taydı.

Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Denemelere katıldım ve her şey iyi geçti. Ancak, Türkiye'de yabancı sınırı vardı. 3 yabancıya müsaade ediyorlardı ve hakları doluydu. Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar. Beni ancak bu şekilde transfer edebileceklerini söylediler.

Sonra öğrendim ki, Türk vatandaşlığına geçersem askere de gitmek zorundaymışım. Çok korktum ve vatandaşlığa geçme teklifini kabul etmedim. Silahlardan ve askerlikten hoşlanan biri değilim."

Kaynak: Hürriyet

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