Emlakjet, Bursaspor'a sponsor oldu
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Emlakjet, Bursaspor'a sponsor oldu

Emlakjet, Bursaspor'a sponsor oldu
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Spor

Emlakjet firması, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a şapka sponsoru oldu.

Emlakjet firması, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a şapka sponsoru oldu.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Emlakjet ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, 2021-2022 sezonunun ilk tanıtımını Emlakjet ile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emlakjet ile geçen sene başlayan çalışmalarının bu yıl da şapka sponsorluğuyla devam ettiğini belirten Gülgüler, "İki marka arasındaki bağların günden güne güçlenerek artmasını temenni ediyorum. Desteklerinden dolayı Emlakjet firmasına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Emlakjet Üst Yöneticisi Tolga İdikat ise bu yıl da Türk sporuna destek olmaya devam edip, bir kez daha Bursaspor'a sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti aktardı.

Firmanın 2015 yılından bu yana gayrimenkulde fark yaratmaya devam ettiğini vurgulayan İdikat, şunları kaydetti:

"Burada da Bursa bizim için en önemli şehirlerden biri. Bursaspor ile beraber yaptığımız bu yolculukta biz de şampiyonluğa hep beraber ulaşmayı hedefliyoruz ve çok hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bu iş birliğinden çok memnunuz. Derinleştirerek uzun yıllar boyunca devam ettirmeyi hedefliyoruz. Siz 'Geliyoruz.' diyorsunuz, biz de yanınızdayız. Umuyorum hep beraber şampiyonluklara koşarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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