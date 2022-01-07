Emlakdere Mezarlığı'nda Himaye Çit Çalışması

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Mezarlıkta incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, çalışmayla mezarlığın daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Emlakdere Mezarlığı'nda başlatılan himaye çit çalışması tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya; Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır ile birlikte yapılan çalışmayı inceledi. Çalışmanın ardından Mezarlığın daha güvenli ve düzenli hale geldiğini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "İlk etapta 30 mahalle mezarlığımızda himaye çit çalışması yaptık. İkinci etapta da 30 mahalle mezarlığımızda himaye çit çalışmasına başladık. Bu anlamda Emlakdere Mezarlığımızda başlattığımız himaye çit çalışmamızı tamamladık" dedi. Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır da yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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