Emlakçiyi Vuran Zanlı Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emlakçiyi yaralayan zanlı yakalandı.



Dün sabah çevre yolunda bir düğün salonunun karşısında yaşanan olayda, emlakçi Ö.T. silahla yaralandı. Ö.T, 112 ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı E.A. ise polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



E.A., Ö.T. ile aralarında son dönemde husumet olduğunu, bir gece önce de tartıştıklarını söyledi. - BURSA