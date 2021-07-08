Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
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Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı

Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da emlakçılık yapan babasını iş yerinde silahla vurarak öldüren üvey evlat tutuklandı.

Şanlıurfa'da emlakçılık yapan babasını iş yerinde silahla vurarak öldüren üvey evlat tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede emlakçılık yapan 53 yaşındaki İbrahim Aslan, iş yerindeyken alacak verecek meselesi nedeniyle üvey oğlu Mustafa D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan emlakçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Mustafa D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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