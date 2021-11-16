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Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada Caddede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı Sultangazi'de bulunan emlakçıya bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada

Caddede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan emlakçıya bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. O esnada caddede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dün saat 18.00 sıralarında bir emlakçının önüne yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği silahla ateş açıp, kaçtı. Camı delen kurşunlar iş yerinin duvarlarına isabet etti. O esnada iş yerinde bulunan 3 çocuk ve caddede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada

Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada

Emlakçıya silahlı saldırı anı kamerada

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