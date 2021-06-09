Son dakika haber! Aktaş: "Emlâkçilik değil, kentsel dönüşüm yapacağız"

Son dakika haberler... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yayın yapan TV, gazete ve internet sitelerinin yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri ve üst seviye yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda kentsel dönüşüme bakış açısını değerlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yayın yapan TV, gazete ve internet sitelerinin yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri ve üst seviye yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda kentsel dönüşüme bakış açısını değerlendirdi. Başkan Aktaş, "Emlakçilik yapmak, konut satmak için değil, ancak kentsel dönüşüm için binalar yapacağız" dedi.

Belirli aralıklarla basın mensuplarıyla bir araya gelip gündemi değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu kez Bursa'da yayın yapan TV, gazete ve internet sitelerinin yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri ve üst seviye yöneticileriyle Gönül Dostları Sofrasında buluştu. 31 Mart seçimlerinden sonra ülke genelinde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerden, koronavirüs ve Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaja kadar pek çok konuyu değerlendiren Başkan Aktaş, daha çok basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Yunuseli Havaalanı'nın bulunduğu alanla ilgili bir tasarrufu olup olmadığı yönündeki bir soruyu cevaplayan Başkan Aktaş, Yunuseli konusunda bir bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çekti. Yunuseli Havaalanı arazisinin Milli Emlak'a ait olduğunu, yüzde 40'lık bir kısmının jandarma tarafından kullanıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bir kısmında da Burulaş kiracı olarak bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben emlakçılık yapmak için, satmak için konut yapmayacağım. Sadece kentsel dönüşüm için konut yapacağım. Boş araziye konut yapalım satalım gibi bir hesabımız yok. Bursa'ya Doğanbey gibi bir kara lekeyi daha neden düşüreyim. Yunuseli'yi düşünenler ne kadar Bursalı ise ben de o kadar Bursalıyım. Neden kötü anılayım. Yunuseli ile ilgili alınmış bir karar yok. Ben oraya Bursa'nın en büyüm millet bahçesini yapmayı da önerdim. Ortada kararlaştırılmış bir proje yok. Tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla yorumlar yapılıyor. Yunuseli şu anda bizim önceliğimiz değil. Bursa'nın hiçbir alanını kötü kullanma lüksümüz yok" dedi.

"Dönüşüm anlayışı değişmeli"

Başkan Aktaş, 1050 Konutlar, Sıcaksu ile Yiğitler-Esenevler-75. Yıl kentsel dönüşümlerinde önemli bir mesafe alındığını hatırlatarak, vatandaşın kentsel dönüşüme bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi. Sık sık vatandaşlardan 'bizim mahalleye kentsel dönüşüm ne zaman gelecek' gibi sorular aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Konut sahiplerinin kentsel dönüşümün gelmesini beklemek yerine bir irade ortaya koyması lazım. Örneğin 1050 konutlarda soruyorum bina kaç lira diye. 250 bin eder diyorlar. Peki dönüşümden sonra kaç lira olur daireler diyorum 700 - 750 bin eder diyorlar. Ben 120 bin lira istiyorum, ödemede 10 yıl vade imkanı sunuyorum. Olmaz, FSM'de üste para verdiler diyorlar. Bu anlayışla dönüşüm olmaz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bey Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması çalışmaları kapsamında Orduevi'nin Yunuseli'ye taşınacağını söyledi.

Ramazan ayında sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenledikleri sosyal destek çekinin bakkal esnafına adeta can suyu olduğunu, çok iyi geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, bilhassa pandemi sürecinden yoğun etkilenen kırtasiye ve konfeksiyon sektörüne yönelik de benzer bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı