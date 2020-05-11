Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı
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Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, bu zor süreçte mülk sahiplerinin kira artışını değil, düşüşünü gündeme alması gerektiğini söyledi.

Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı
11.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:25

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, bu zor süreçte mülk sahiplerinin kira artışını değil, düşüşünü gündeme alması gerektiğini söyledi.

Emlak hareketliliğinin arttığı yaz ayları bu sene korona virüsü engeline takıldı. Pandemi, tüm sektörlerde olduğu gibi emlak sektöründe de hareketliliğin azalmasına neden oldu. Düğünlerin ertelenmesi de işin içine girince çoğu emlakçı iş yapamaz hale geldi. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, bu zor süreçte ev sahiplerine seslenerek, kiraların arttırılması yerine düşürülmesi çağrısında bulundu.

Emlakçıların zor günlerden geçtiğini dile getiren Mevlüt Oral, "Emlakçı esnafının yüzde 90'ının dükkanları kapalı. 65 yaş üstünde olan esnafımızın dükkanlarına gidemiyorlar. Evine ekmek götürmekte zorlanacak insanlar var. Samsun'da emlak piyasası yüzde 60 oranında azaldı. Tapu dairesinde daha önceden 30 kişi çalışıyorsa bugün 15 kişi çalışıyor. Yani daha önceleri 30 memur tapu işlerine yetişemezken, bugün ise az kapasiteyle çalışan memurlar işleri rahatlıkla götürebiliyor. Piyasada büyük bir durgunluk var. Normalde bu günler geçen senelerde hareketliydi. Evlenecekler, ev taşıyacaklar ve kiraya çıkacaklar bu ayları tercih ediyordu. Şu anda piyasa durdu. Düğünlerin ertelenmesi de emlak piyasasını olumsuz etkiledi" dedi.

"Kiraları arttırmayın, düşürün"

Düzenli kira ödeyenlerin kirasında artış yapılmaması gerektiğini ve düşüş yapılması gerektiğini ifade eden Oral, şunları söyledi:

"Kiralarda artışı bırakın, mülk sahipleri kiracılar kiralarını düzgün ödüyorsa kirayı arttırmayı bıraksın, aşağıya çeksin. Şu anda fırsatçılık yapılmasın. 2 aydır işe gidemeyen çok sayıda vatandaş var. Kim bu durumdan rant sağlamaya çalışıyorsa Allah ıslah etsin. Bu dönem, birlik ve beraberlik ortamı sağlanmalıdır. Vatandaşları korumamız lazım. İmkanları olmayan kişilere imkan sağlamamız lazım. Mülk sahipleri kiracıları kollasınlar. 48 meslek grubunun başkanlığını yapıyorum. Sadece emlakçılar değil, bütün meslek gruplarındaki insanların sıkıntısı var. Mağdur insanlarımıza yardım etmemiz gerekiyor." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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