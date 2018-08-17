Emlakçılar, Taşınmaz Yönetmeliği'ndeki Eksiklerin Giderilmesini İstiyor

Emlak sektörüne yeni standartlar getiren Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'teki eksikliklere işaret eden sektör temsilcileri, başta sözleşme süreleri, kayıt dışı çalışma ve nace kodu gibi konulardaki eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi.