SELİM, KARS (İHA) - Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy: "Biraz vicdanlı olun"

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy:

"Vatandaş dairesini açık artırma ile verir gibi kiraya vermeye çalışıyor"

KAYSERİ - Kayseri'de kira fiyatlarının yüzde 50'ye yakın arttığını, gayrimenkul sahiplerinin dairelerini en yüksek fiyata kiraya vermek için ellerinden geleni yaptığını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Burada işgüzarların payı var, kötü niyetli insanların payı var. Bu durumun önüne geçmek için elimizden gelen mücadeleyi bizler de vermeye çalışıyoruz. Ancak maalesef vatandaş dairesini açık artırma ile verir gibi kiraya vermeye çalışıyor" dedi.

Kayseri'de mülk sahiplerinin dairelerini en yüksek fiyata kiraya vermeye çalıştığını, bu durumun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Kayseri emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Pandemi yasaklarının kalkması ile beraber kiralık dairelerde büyük bir sıkıntı oldu. Bunun en büyük sebepleri, tayinlerin başlaması, atamaların olması ve üniversitelerin açılması. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bu durumun önüne geçmeye çalışıyoruz ama maalesef insanlar gayrimenkullerini, dairelerini en yüksek fiyata kiraya vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi ki bunun en büyük sebeplerinden birkaçı da geçen yıl vatandaşların evlerinin değiştirmemeleri, düğün yapmamaları ve okulların kapalı olmasıdır. Bu yıl da açılma gelince kira fiyatlarında aşırı derecede artışlar meydana geldi. Bu durum domino taşı etkisi ile İstanbul'dan Kars'a, Hatay'dan Rize'ye kadar her yerde aynı şekilde artışlar oldu. Burada işgüzarların payı var, kötü niyetli insanların payı var. Bu durumun önüne geçmek için elimizden gelen mücadeleyi bizler de vermeye çalışıyoruz. Ancak maalesef vatandaş dairesini açık artırma ile verir gibi kiraya vermeye çalışıyor. Kim en yüksek fiyatı verirse ona vermeye çalışıyor. Bu durumun önüne geçmek için bizler de Kayseri Emlakçılar Odası olarak telkinlerde bulunuyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama tabi ki söz konusu para olunca olaya müdahale etmekte bizler de sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"Vatandaş kesinlikle kapora göndermesin"

Daire kiralamak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Atasoy, "Vatandaş ev tutarken muhatap oldukları kişileri iyi seçsinler. Mülk sahibi ya da bir emlakçı arkadaşımızla görüşsünler. İnternette bulunan ilanlardan baktıkları kişilere itibar etmesinler. Çünkü kötü niyetli insanlar, tabiri caizse dolandırıcılar var. Bununla ilgili ya mülk sahibiyle muhatap olsunlar ya da oda üyesi olan emlakçılarla muhatap olsunlar. Dikkat etsinler. Binbir emekle çocuklarını buraya okula gönderiyorlar, maalesef kaparo mağduriyeti oluyor kendilerinde. Vatandaşın tayini çıkıyor buraya, onunla ilgili sıkıntılar oluyor. Önlerine gelen herkesle muhatap olmasınlar, kesinlikle kaparo göndermesinler" ifadelerini kullandı.

"Biraz vicdan"

Artışların önüne geçilmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Atasoy, "Yurt geneline baktığımız zaman Kayserimiz bir parça iyi durumda. Yüzde 30-40 artışlar oldu. Yüzde 50 artışların olduğu yerler de oluyor ama bunlar dediğimiz gibi iyi niyetli insanlar değil. Bizler de bu konuda elimizden gelen desteği veriyor, vatandaşları uyarıyoruz. Şu anda arz talep dengesizliği var. Bu sıkıntıyı her yıl yaşıyoruz ama bu yılki sıkıntı kira fiyatlarının aşırı şekilde artması. Biz de vatandaşa seslenmek istiyoruz, biraz vicdan. Bu konuda denetim mekanizmasının iyi çalışması lazım. Bu konuda Kayseri Emlakçılar Odası olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.