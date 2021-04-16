"Emlakçılar için lise şartı kaldırıldı"
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"Emlakçılar için lise şartı kaldırıldı"

'Emlakçılar için lise şartı kaldırıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabilecekler" dedi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan değişiklik ile emlak işletmesi açmak için gereken lise şartı ilköğretim seviyesine çekildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabilecekler. 14 Ekim 2020'den sonra yetki belgesi başvurusunda bulunan bu kişiler için de en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı korundu" dedi.

"Ek süre verildi"

Yetki belgesi başvurularına ilişkin ek süreler verildiğini belirten Özelmacıklı, "Yeni değişiklik ile yetki belgesi başvuruları için daha önce belirlenen 31 Mart tarihi 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmış oldu. İşletmesini 14 Ekim 2020 tarihinden önce açanlar için de, Temmuz sonuna kadar yetki belgesi başvurusu yapılırsa deneyim şartı aranmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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