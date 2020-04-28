Emlakçı sağlık çalışanları için seferber oldu
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Emlakçı sağlık çalışanları için seferber oldu

Düzce'de uzun yıllardır emlakçılık yapan Saim Çatana isimli vatandaş, korona virüs salgınında uzun çalışma sürelerinde yada virüs tehlikesiyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için kiraya verdiği 3 evin kirasını kendisi ödeyerek evleri sağlık çalışanlarına açtı.

Emlakçı sağlık çalışanları için seferber oldu
28.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:30

Düzce'de uzun yıllardır emlakçılık yapan Saim Çatana isimli vatandaş, korona virüs salgınında uzun çalışma sürelerinde yada virüs tehlikesiyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için kiraya verdiği 3 evin kirasını kendisi ödeyerek evleri sağlık çalışanlarına açtı. Saim Çatana; "sağlık çalışanlarına minnet borcunu ödemek için böyle bir proje hazırladım" dedi.

Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele de en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanları hem hastalıkla mücadele eden hastaları iyileştirmek için uzun mesai saatlerinde gayret gösterirken hem de virüsü yakınlarına bulaştırma riskine karşı evlerine gitmek istemiyorlar. O nedenle de görev yaptıkları sağlık kurumuna yakın kamuya ait yurtlarda veya kiralık evlerde kalıyorlar.

Düzce'de emlakçılık yapan Saim Çatana'da Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bölgelerde olan eşyalı 3 adet evin kirasını kendisi ödeyerek salgın süreci bitinceye kadar sağlık çalışanlarına verme kararı aldı.

Saim Çatana, aldığı kararla ilgili olarak; "Bu zorlu süreçte gördük ki sağlıkçıların üzerinde aşırı bir yük var. Sağlık çalışanlarının bu süreçte evlerine gitmek istemediklerini duyduk. Bu yönde bize de talepler geliyor. Evlerimiz Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne çok yakın bir noktada. Talep üzerine biz nasıl bir katkıda bulunuruz derken elimizde bulunan 3 evi sağlık çalışanları için kalmak istedikleri takdirde kiralarını şahsım ödemek kaydıyla minnetimizi göstermek istedik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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