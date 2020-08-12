Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler Trabzon'da emlak sektöründe faaliyet gösteren emlakçı esnafı ve emlakçılık yapmak isteyen adaylar 5 Haziran 2018'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında kamera eşliğinde sınava girdi.

Trabzon'da emlak sektöründe faaliyet gösteren emlakçı esnafı ve emlakçılık yapmak isteyen adaylar 5 Haziran 2018'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında kamera eşliğinde sınava girdi.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Emlak Akademisi iş birliğiyle Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme sınavlarında üçüncü etap tamamlandı. Trabzon Ticaret Meslek Lisesinde İlk etapta 47 kişi sınava girerken sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. 3 gün sürecek Teorik ve performansa dayalı sınavlar Ankara'dan gelen komisyon üyelerince Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılırken, teorik ve mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylar kamera eşliğinde sınava girdi.

Yetki belgesi olmadan emlakçı olunmayacak

Sınavla ilgili bilgi veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, "Uluslararası akredite olmuş nitelikli ve belgeli insan gücünü artırmak amacıyla yapılmış seviye 4 ve seviye 5 dediğimiz emlak danışmanı ve sorumlu emlak danışmanı kategorilerimiz var. Bu sınavlar sonucu kazanılacak belgeler eşliğinde alınacak olan yetki belgeleriyle artık bu iş yapılıyor olacak. Tapu dairesi de bunu soracak. İlan portalları da bunu soracak. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde Ticaret Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020'ye kadar olan bu süreç içerisinde insanların alması gereken seviye 4 ve seviye 5 belgelerinin üçüncü sınavını Trabzon'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. Sınavlar için çevre illerden gelenlerle birlikte 47 kişilik üç ekip halinde gerçekleştirildi. Pratik olan karşılıklı mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylarımızı tek tek aldık. Kamera eşliğinde sınavlar gerçekleştiriliyor. Kapalı zarflarda sorularımız geliyor. Kamera kayıtları bitmeden yeni kapalı zarflarla kapatılıp genel müdürlüğe gönderiliyor. Oradan da tekrar bir incelemeden geçiyor. İncelemeden geçtikten sonra başarılı adaylar için MYK'ya (Mesleki Yeterlilik Kurumu) başvuru yapılıyor. ve MYK'dan belgelerimiz geliyor" diye konuştu.

Alınan belge sadece Türkiye değil yurt dışında da geçerli olacak

Sınava katılan bütün üyelerin başarılı olmasını istediklerini belirten Taflan, "Almakta olduğumuz bu belgeyi emlak sektöründe faaliyet gösterecek kişilerin alması zorunlu hale geldi. Bundan sonra dördüncü eteplarımız başlayacak. 5 Haziran 2018'den önce olanlar için muafiyet hakları olanlar var. Denetimler Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Emlak sektöründe faaliyet gösterecek olan herkesin hatta daha evvel belgesini almamış olan ve halen ticari faaliyeti bulunan esnaflarımızın da bu belgeyi alması zorunlu hale getirilmiştir. Alınan belgelerin 5 yıl süresi olup sadece Trabzon için değil Türkiye genelinde ve yurt dışında da geçerli bir belgedir." dedi.

Emlakçılara en az lise mezunu olma zorunluluğu getiriliyor

Emlakçılık mesleğine saygın bir vizyon kazandırmak için yıllarca çalıştıklarını kaydeden Taflan, "Yeni dönemde emlakçılara en az lise mezuniyeti ve Mesleki Yeterlilik Kurumundan Yeterlilik Belgesi alması şartı getiriliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA