Emlakçı Kardeşlerin, Sattıkları Evdeki Eşyaları Çaldıkları İddiası

Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yusuf T, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde emlakçılık yapan Gülşen A. (36) ile kardeşi Özgür A'dan (26) ev satın aldı.

İşlemlerin ardından eşyalarını eve taşıyan Yusuf T, daha sonra binadan ayrıldı.

Emlakçı kardeşler, ikinci el eşya satan Irak uyruklu Ayad Badr Ali A.M.W.E'nin iş yerine giderek, evlerindeki eşyaları satmak istediklerini söyledi.

Gülşen ve Özgür A. kardeşlerin, Yusuf T'ye sattıkları evin yedek anahtarını verdikleri Ayad Badr Ali A.M.W.E, eve giderek, buradaki eşyaları alıp kamyona yükledi.

Bir süre sonra geldiği evde eşyalarının olmadığını gören Yusuf T, polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Gülşen ve Özgür A. ile Ayad Badr Ali A.M.W.E'yi gözaltına aldı.

Ayad Badr Ali A.M.W.E'nin iş yerinde yapılan aramada, evden alınan eşyalar bulundu.