EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi...
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz.
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Yıl sonunda 1 milyar TL'lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL'lik bir aktif büyüklük hedefimiz var"
Kaynak: AA
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11:04 EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...