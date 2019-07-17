EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu...
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık"
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık"
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
11:04 EmlakBank Genel Müdürü Aksu: "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup...
11:01 EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa'da şube açma...