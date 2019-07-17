EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık....
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık"
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık"
Kaynak: AA
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