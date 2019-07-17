EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının...

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."

Kaynak: AA
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