EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının...
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir."
Kaynak: AA
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