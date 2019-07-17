EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek...

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz."

Kaynak: AA
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