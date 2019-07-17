EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan...

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası."

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası."

Kaynak: AA
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