EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan...
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası."
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası."
Kaynak: AA
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