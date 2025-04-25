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İstanbul Depremi Sonrası Emlak Fiyat Artışına 14.5 Milyon TL Ceza

İstanbul Depremi Sonrası Emlak Fiyat Artışına 14.5 Milyon TL Ceza
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişilere toplam 14.5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yaptığı belirlenen kişilere, toplam 14 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler, Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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