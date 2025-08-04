Dolandırıcılık İddialarını Yalanlayan S.B. Açıklama Yaptı

İDDİALARI YALANLADI

'Dolandırıcılık' iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan S.B., yazılı açıklama yaptı. S.B., açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki, adı geçen Mahmut K. isimli şahıs ile aramızda, bir emlakçı vasıtasıyla gayrimenkul satışı süreci yaşanmış, bu süreçte kendisinden alınan kapora tarafıma ulaştıktan kısa bir süre sonra iade edilmiştir. Bu husus, gerek banka kayıtları gerekse yazışmalarla açıkça ispatlanabilir durumdadır. Medyada iddia edildiği gibi dolandırıcılık ile herhangi bir ilişiği söz konusu değildir. Aramızdaki durum sekteye uğrayan ticaret girişimi sonucunda hukuki ihtilaf durumundan ibarettir.

Diğer şahıs, Ümit Ç. ile ise şahsen hiçbir tanışıklığım, görüşmem olmamıştır. Kendisinin kim olduğu ve bu sürece nasıl dahil edildiği tarafımca bilinmemektedir. Bu kişinin iletişim bilgileri dahi tarafımda mevcut değildir. Tüm bu sürecin odağında bulunan emlakçının, hak etmediği oranda komisyon talep etmesi ve bu talebinin tarafımdan karşılık bulmaması üzerine, ailemin yaşadığı özel bir durumu (amcamın cezaevinde olmasını) fırsat bilerek, şahsıma karşı itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüğü kanaatindeyim. Bu girişim yalnızca benim değil, aynı zamanda adaletin ve kamuoyunun da iyi niyetini suistimal etmektedir."