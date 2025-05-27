Avcılar'da Kaçak Büfeler Yıkıldı

Avcılar'da Kaçak Büfeler Yıkıldı
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Avcılar'da 15 yıldır kaçak olarak işletilen iki büfe, mahkeme kararının ardından yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis ve zabıta ekipleri önlem aldı.

AVCILAR'da 15 yıldır kaçak olarak işletilen 2 büfe mahkeme kararının ardından bu sabah yıkıldı.

Avcılar Namık Kemal Caddesi'nde bir lisenin hemen yanında 15 yıl önce yapılan büfe ile Merkez Üniversite Metrobüs Durağı üstgeçidinin altındaki pilav satılan büfenin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılması için hukuki işlemler başlatıldı. Milli Emlak Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle dava açıldı. İşletme sahipleri de karşı dava açtılar. İki büfenin sahipleri de mahkeme kararıyla haksız bulundu. Kararın kesinleşmesinin ardından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı ile polis bu sabah saatlerinde önlem aldı. Avcılar Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 büfenin yıkımına başlandı. Çilingir yardımı ile açılan büfelerden birindeki buzdolabı ve dört sandalye emanete alınırken, kaçak büfeler kepçe ile yıkıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
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