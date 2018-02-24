Emlak Zengini Emrah, Konser ve Reklam Teklifleri Karşılığında Bitcoin İstiyor
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Emlak Zengini Emrah, Konser ve Reklam Teklifleri Karşılığında Bitcoin İstiyor

Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Emrah, elektronik para birimi Bitcoin'e merak sardı. Ünlü şarkıcı, gelen teklifler karşılığında ödemeleri Bitcoin olarak istiyor.

Yaptığı emlak yatırımlarıyla süreklim gündeme gelen Emrah dijital alanda da yatırım yapmaya başladı. Twitter ve Facebook'tan hisse alan Emrah'ın, konser ve reklam teklifleri karşılığında firmalardan ücret olarak Bitcoin istediği öğrenildi.

HATIRI SAYILIR BİR YATIRIMA SAHİP

'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan Emrah, dünyayı kasıp kavuran elektronik para birimi Bitcoin'e merak sardı. Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sayfalarından hisse alarak herkesi şaşırtan oyuncunun, Bitcoin üzerinden hatırı sayılır bir yatırıma sahip olduğu öğrenildi.

ÖDEMELERİ BİTCOİN OLARAK İSTİYOR

Reklam anlaşmaları, konser ve dizi gibi birçok alanda ödemelerini elektronik para birimi üzerinden talep ettiği konuşulan Emrah'ın, geçen günlerde yurtdışından gelen bir konser teklifi karşılığında 30 Bitcoin (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) istediği söyleniyor.

'DİGİ EMRAH' OLARAK ANILMAYA BAŞLADI

Emrah'ın emlak yatırımlarından sonra kendisini dijital alandaki yatırımlara yönlendirmesi sosyal medyada 'Digi Emrah' şeklinde anılmasına neden oldu.

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YORUMLAR (28)

  • AHMET HAKAN:
    bu iş bitcoin e oluşturmak istenilen yeni güven ortamı ile ilgili yatırım reklam dır. zengine zaten bişey olmaz
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  • CANMEHMET:
    Bu, bir pazarlamadır. Bu tür ''sanal para'' lar, çok büyük (sermayelerin) organizasyonların tezgahıdır. (ihtimaldir ki arkasında ekonomileri batan, İngiltere-ABD vardır. Özetle, bunu kumar olarak değerlendirebilirsiniz.
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