Emlak Yetki Belgesi Nedir? Belgeyi Almak Zorunlu Mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emlak Yetki Belgesi Nedir? Belgeyi Almak Zorunlu Mu?

Emlak Yetki Belgesi Nedir? Belgeyi Almak Zorunlu Mu?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, emlak yetki belgesinden bahsetti.

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, emlak yetki belgesinden bahsetti.

Bakanlığın taşıma yönetmeliği çıkarttığını ve yönetmeliğe göre taşıma ticaretiyle uğraşacak emlak aracılarının belli kurallara göre iş yapabileceğini söyledi. Bu kurallardan birinin taşınma ticareti hakkında, yönetmelik uyarınca yetki belgesi olmayan emlak aracısının iş yapamaması olduğunu ifade etti.

Yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan emlak aracısının internet sitesinde ilan dahi veremeyecek olması emlak aracılarını tedirgin ettiğini açıkladı. Bu durumun meşhur internet sitelerinde entegre olması durumunda emlak aracısı, emlak yetki belgesi olmaması halinde bu işlemi yapamayacağından emlak yetki belgesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Aslan, "Emlak ticaretiyle uğraşmak isteyen emlak aracılarının yetki belgesi alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek
Magazin Alişan Bülent Ersoy Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ali Koç Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emlak Yetki Belgesi Nedir? Belgeyi Almak Zorunlu Mu? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 02:09:54. #1.15#

title