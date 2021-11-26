Emlak Vergisi ve Ödeme Noktaları
Emlak Ödemeleri, Ödeme NoktalarıEmlak ödemelerinizi, Belediye Hizmet Binamıza ve aşağıda ki ödeme noktalarına yapabilirsiniz.
FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Emlak Ödemeleri, Ödeme Noktaları
Emlak ödemelerinizi, Belediye Hizmet Binamıza ve aşağıda ki ödeme noktalarına yapabilirsiniz.
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
Hayrullah Mah. Sosyal Etkinlik Merkezi
GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Mah. Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi
GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hürriyet Mah. Hürriyet Kapalı Spor Salonu
GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhuriyet Mah. Şehit Hüseyin Varol Yüzme Havuzu
GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçaklızade Mah. Şehit Serkan YILMAZ Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Mah. Şehit Cengiz ENGİZEK Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piri Reis Mah. Şehit Haşim YENİGÜL Bilgi ve Kültür Evi GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piazza AVM KARŞISI GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 Şubat Parkı Karşısı GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MTTP Birlik Vakfı GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şekerdere Sosyal Tesisler GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esentepe Akdo Karşısı GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyh Edibali Bulvarı Akmansoy Kavşağı GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Necip Fazıl Kültür Sitesi Önü GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Abdullah Çavuş Yüzme Havuzu GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karacaoğlan Mah. Şehit Mehmet Kaşık BKE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ertuğrul Gazi Mah. Şehit Duran MELEMİR BKE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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