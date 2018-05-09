Emlak Vergisi İlk Taksit Ödemeleri Başladı

Şehzadeler Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) 2018 yılı 1. taksitlerinin tahsilatına başladı. Emlak vergilerinin 1. taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmaması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi emlak ve çevre temizlik vergisi 2018 yılı 1. taksit ödemelerinde tahsilatlar başladı. 1 Mayıs tarihinde başlayan ödemeler için son günün 31 Mayıs olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler ilçesine ait emlak ve çevre temizlik vergisi 2018 yılı 1. taksit tahsilatlarını 1 Mayıs tarihi itibarı ile almaya başladık. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyor. Ödemelerin tahsil edilebilmesi için son tarih 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini Türkiye'deki tüm PTT şubelerinden posta çeki hesabı ile yapabilecekleri gibi anlaşmalı olduğumuz iki bankanın tüm şubelerinden, online işlemlerinden ve ATM'lerinden yatırabilirler. Ayrıca belediyemizin zemin katında bulunan emlak tahsilat servisi veznelerine de yatırabilirler. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de belirli noktalarda vezneler açtık. Şuan Çobanisa, Karaağaçlı ve Karaoğlanlı'da tahsilat hizmetimiz yapılabilmektedir" dedi. - MANİSA