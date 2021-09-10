Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İlan

ALİAĞA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağışakran, Kalabak, Yukarışakran ve Yukarı Şehitkemal Mahallelerinde bulunan taşınmazların: 23. 09. 2021 tarihinde yapılacak olan (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre) kiralama ihalesine dair ihale ilanı ektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

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