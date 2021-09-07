Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İlan

ALİAĞA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANMülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Bozköy Mahallesi 211, 1452 ve 1454 parsel sayılı taşınmazların 16. 09. 2021 Perşembe günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 36. Maddelerine istinaden yapılacak olan satış ihalesi duyurusu ektedir.