Emlak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emlak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Emlak ve ÇTV'de son tarih 30 Kasım

Emlak Vergisi'nin 2. taksiti için ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona eriyor.

Emlak Vergisi'nin 2. taksiti için ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona eriyor.

Emlak Vergisiyle ilgili olarak Bafra Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kanuni bir zorunluluk olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksitinin ödenmesi 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için emlak vergilerini zamanında ödemeleri gerekmektedir. Emlak Vergisi ödemeleri Belediyemiz veznelerine nakit olarak yapılabileceği gibi kredi kartı ile de yapılmaktadır. Vatandaşlarımız internet üzerinden de www.bafra.bel.tr adresimizdeki e-belediye butonunun bulunduğu bölüme girerek emlak vergilerinin ödemelerini yapabilmekte ve makbuzlarını alabilmektedirler. Vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimi olan saat 17.00'ye kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi. - SAMSUN

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title