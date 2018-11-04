Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri ile harcamalara katılım payları taksitlerinin 30 Kasım'a kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.



Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2018 emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri ile harcamalara katılım payları taksitlerinin 30 Kasım mesai bitimine kadar yapılması gerektiği belirtildi.



Vatandaşların mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini bu tarihe kadar yapmaları gerektiği uyarısı yapılan açıklamada, ödemelerin posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapılabileceği, ödeme işlemleri için detaylı bilgiye, 444 17 17 numaralı telefon ile belediyenin "www.canakkale.bel.tr" adresinden erişilebilen internet sitesindeki e-belediye linkinden ulaşılabileceği kaydedildi.