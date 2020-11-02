Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım'a kadar
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Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım'a kadar

02.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:50
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım'a kadar

Çankaya Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.

Çankaya Belediyesi, 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı.

Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine, 2020 yılı ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde Belediye'ye ait 7 farklı noktada, internet üzerinden, mobil uygulamadan, bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. - ANKARA

Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım'a kadar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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