Emlak uzmanı Yiğit Varhan: 'Çeşme'ye yatırım yapan kazanacak' İzmir'de 15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, korona virüs pandemisi nedeniyle Çeşme'ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stokunun bu talebe cevap veremediğini söyledi.

İzmir'de 15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak Kurucusu Yiğit Varhan, korona virüs pandemisi nedeniyle Çeşme'ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stokunun bu talebe cevap veremediğini söyledi.

Çeşme yarımadasında yeni inşaat yapmanın giderek zorlaştığını dile getiren Yiğit Varhan, sektörün bu nedenle daraldığını ve fiyatların da arttığını belirtti. Çeşmedeki gayrimenkul piyasasını değerlendiren Varhan, "Pandemi nedeniyle insanlar artık Çeşme'de yaşamak istiyor. Fakat ilçenin imara açık arsa sorunu nedeniyle inşaat yapılacak yeni bir alan olmadığı için kalan yerlerin fiyatı üç misli arttı. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar dolayısıyla insanların bir şekilde ev sahibi olmak istiyor. Banka kredileri de bu süreci hızlandırdı. Yalnızca İstanbul'dan değil Türkiye'nin başka büyük kentlerinden gelen insanlar da ev almayı talep ediyor. İnsanlar artık 12 ay boyunca burada yaşamak istiyor" dedi.

"Talep çok, ev yok"

Çeşme'de arz ve talep dengesinin bozulduğuna dikkat çeken Yiğit Varhan, "Emlak sektöründe talep artışı var fakat satılacak ev yok. Küçük arsalar bile inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyor. Tapu dairesi ancak 20 gün sonraya randevu veriyor. Bunun yanı sıra tarla satışları da çok arttı. İnsanlar ellerindeki evleri sezonluk vermek istiyor, bu nedenle de fiyatlar artıyor. Özellikle ileri yaştaki insanların evde daha çok vakit geçiriyor. Genç nüfus ise yeme içme eğlence mekanlarına yöneldi. İnsanların büyük kısmı hastalıktan dolayı evlerinde kalıyor. Şu anda mekanlarda virüs nedeniyle kapasite oranları da azalmış durumda. Buna karşın gıda işi yapanların ve bazı esnafın işleri arttı" diye konuştu.

"Çeşme'ye yatırım yapan kazanır"

Çeşme'nin artan fiyatlara rağmen yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini de belirten Varhan, şunları söyledi: "Çeşmedeki nüfus profili de değişti. Ünlü isimler ve iş adamlarına satış gerçekleştiriyoruz. Çeşme'ye yatırım yapan kazanır. Çünkü fiyatlar durmayacak ileriye doğru gidecek. Yatırımcılara benim tavsiyem tarla satın almaları yönünde olacaktır." - İZMİR

Kaynak: İHA