Emlak'ta "kayıtlı ve nitelikli" dönem başlıyor

Emlak sektöründe yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sektör temsilcileri, haksız rekabetin önüne geçileceğini ve sektörün çok daha şeffaf hale dönüşeceğine dikkat çektiler.

Emlak sektöründe yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sektör temsilcileri, haksız rekabetin önüne geçileceğini ve sektörün çok daha şeffaf hale dönüşeceğine dikkat çektiler. Uzmanlar sektördeki iş gücü niteliğinin yükseleceği emlakçılık yapacak olanların 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' almak zorunda olmasının sektördeki kaliteyi artıracağını belirtti.

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılırken, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlayan yeni yasal düzenlemede, bundan sonra yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyetlerinin yapılamayacağı ve belgesi bulunmayan işletmelerin de ilan sitelerine üye olamayacağı belirtildi. Yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde süreçlerinde dijitalleşmenin artmasıyla bürokratik süreçler de kısalacak.

Bilindiği üzere faaliyetteki emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen geçiş süreci 31 Ağustos'ta son buldu ve yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Yeni düzenlemeye göre ise yeni bir emlakçı açacak kişinin taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapmış olması şartı aranacak. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkilileri için Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanlar içinse Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü aranacak.

Bununla beraber emlakçı komisyon bedeline de sınırlama getirilen yeni yönetmeliğe göre hizmet bedeli oranı, emlak alım satımında satış bedelinin yüzde 4'ünden, kiralamada ise bir aylık kira bedelinden fazla olmayacak.

Borç yapılandırma ve alacak yönetimi gibi hizmetlerin yanında emlak sektöründe sundukları franchise yöntemiyle işletme sahibi olunmasının yolunu açmasıyla da son dönemde dikkatleri üzerine çeken Demand Grup'un Kurumsal Pazarlama Direktörü Yasemin Demirbaş, yeni yönetmelikle beraber hem kendilerini hem de müşterileri yeni bir dönemin beklediğini aktardı. "Sektörümüzde yeni bir düzenleme ihtiyacı geçmişten bu yana sürüyordu. Bakanlığımızın yayımlamış olduğu bu yönetmelik sayesinde, hem sektördeki nitelikli iş gücü artıracak hem de kayıt dışılığın önüne geçilerek şeffaflığımız ve güvenilirliğimiz artıracak. Bu noktada yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan yayınlayamayacak olması da son derece olumlu" diyen Demirbaş, böylelikle taşınmazlara ilişkin bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi gibi sorunlar sonucunda, müşterilerin de yanıltıcı bilgilerle uğraşmayacağına dikkat çekti.

Yeni yönetmeliğin eksiksiz uygulanması için emlak sektöründeki tüm paydaşların aynı özenle elinin taşının altına koyması gerektiğinin altını çizen Demirbaş, tüm süreçlerini yeni yönetmeliğe göre düzenlediklerini belirtti. Demirbaş, yeni dönemde de hem satıcı hem de alıcı tarafta olan müşterileri için en doğru ve güvenilir hizmetleri sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı