Emlak sekötüründe rota kazan-kazan'a çevrildi.
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Emlak sekötüründe rota kazan-kazan'a çevrildi.

19.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:55
Emlak sekötüründe rota kazan-kazan'a çevrildi.

Emlak sektöründe portföylerde sınırlar ortadan kalkıyor.

Emlak sektöründe portföylerde sınırlar ortadan kalkıyor. Yeni bir paylaşım ekonomisi modeliyle emlak danışmanları, portföylerini hem diğer emlak ofislerine hem de potansiyel müşterilerine açarken, oluşturulan emlak havuzu modeliyle sektör, kazan&kazan mantığıyla büyümesine devam edecek.

Emlak danışmanları mevcuttaki portföylerini diğer emlak ofisleri ve danışmanlarına açarak, emlakta büyük bir iş birliğine gidilmesine olanak sağlanacak. Böylelikle emlakçılar portföylerini genişletirken, belirli bir komisyon karşılığında da kazançlarını elinde tutmuş oluyor. Sınırlı portföyde kalmak istemeyen emlak ofisleri ve danışmanlarının, müşterilerinden gelen taleplere cevap verebilmek adına ortak bir havuz oluşturulmasının önemine vurgu yapan Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, sektöre ve meslektaşlarına önemli bir katma değer sağladıklarının altını çizdi. "Büyük bir emlak havuzu platformu oluşturuyoruz. Satışı ya da kiralamasının yapılması üzere portföyde yer alan emlakları, hazır alıcı ya da potansiyel alıcısı olan diğer emlak ofisi veya emlak danışmanlarına belli komisyon oranı dahilinde paylaşıma açıyoruz. Karşı taraf da kendi portföyünü yine aynı şekilde, diğer danışmanlara açıyor. Satış ya da kiralamanın gerçekleşmesi halinde de elde edilecek kazanç bölüşülüyor" diyen Demirbaş, kendi portföyünde alıcısının arayışını karşılayan emlak bulunmayan emlak danışmanlarının, bu yöntemle uygun emlağı bir diğer danışmanın portföyünde bulabileceğine vurgu yapıyor.

Emlak havuzu modeli sayesinde müşterilerden gelen taleplere hızlıca yanıt verebilecek olan emlak ofisleri ve danışmanları, kazan & kazan mantığıyla oluşturdukları sinerjiyle daha fazla müşteriye ulaşabilecek. Bu yöntem sayesinde eldeki portföyün hızlı satış veya kiralama kabiliyeti arttırılırken, hem gelen müşteri talepleri karşılanmış hem de kazanç elde tutulmuş oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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