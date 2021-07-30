?EMLAK RAYİÇ DEĞERİNİN ALINMASINDA YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI
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?EMLAK RAYİÇ DEĞERİNİN ALINMASINDA YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI

?EMLAK RAYİÇ DEĞERİNİN ALINMASINDA YENİ DÖNEM BUGÜN BAŞLADI
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SATIMINDAKİ TAPU İŞLEMLERİ HIZLANDIRILDI14 Temmuz 2021 tarihinde emlak rayiç değerlerinin elektronik ortama alınması ile ilgili Muş Belediyesi ile Tapu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası yeni dönem bugün itibari ile başladı.

TAŞINMAZ ALIM-SATIMINDAKİ TAPU İŞLEMLERİ HIZLANDIRILDI

14 Temmuz 2021 tarihinde emlak rayiç değerlerinin elektronik ortama alınması ile ilgili Muş Belediyesi ile Tapu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonrası yeni dönem bugün itibari ile başladı. Taşınmaz alım ve satımlarında vatandaşlar, Tapu İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek emlak rayiç değerlerini alabilecek. Yeni uygulama ile tapu işlemleri daha da hızlandırılmış olacak. Zaman ve kağıt tasarrufunun yapıldığı yeni uygulamada, ilgili mükelleflerin Muş Belediyesi'ne herhangi bir borcu bulunmaması halinde emlak rayiç değerlerini Tapu İl Müdürlüğü'nden alarak işlemlerini yapabilecek. Söz konusu uygulama 30 Temmuz 2021 itibari ile başlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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