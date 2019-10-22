22.10.2019 18:28

Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, gayrimenkul sektörünün teknolojiyle entegre hale gelmesi gerektiğine dikkati çekerek "Emlak portalları teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Zingat.com açıklamasına göre, "Dijital Değişim ve Dönüşüm" sloganıyla Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Prop Tech buluşmasına 500'e yakın gayrimenkul danışmanının katılımı da sektör oyuncularının bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin bir göstergesi oldu.

PropTech'te konuşan Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Zingat'ın gayrimenkul danışmanlarının hayatını kolaylaştırarak farklı platformlarla entegre olmalarında önemli rol oynayacak API uygulamasını başlattığını ilk kez duyurdu.

Erkek, "Bugün önemli olan yeni nesil teknolojileri gayrimenkul ofisleri ve danışmanlar için farklı bir deneyim olarak yaşatmaktır. Zingat Türkiye'de API altyapısını tamamlayarak sektörün hizmetine açan ilk şirket oldu.Böylelikle üçüncü parti şirketler Zingat platformuna ilanlarını sistem üzerinden otomatik olarak gönderebilecek ve yönetebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zingat API Platformu ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek gayrimenkul teknolojileri ekosisteminin büyümesine katkıda bulunduğunu ve bu alanda yenilikçi şirketlerin çıkmasını desteklediğini aktaran Erkek, "Zingat olarak sektörde oyunu bozan ilk şirket olduğumuzu düşünüyoruz. Zingat'ın farkı bireysel ilana yer vermemesidir, çünkü bunun profesyonellerin işi olduğunu biliyoruz. Zingat gayrimenkul danışmanlarıyla rekabete girmez, gerçek anlamda bir iş ortağıdır. Bugün teknolojiyle entegre olmuş bir gayrimenkul sektörü için çabalamamızın temelinde de bu felsefemiz yatıyor." ifadelerini kullandı.

"Emlak. Bilgi.Güven," sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat'ın teknoloji destekli sürekli yenilik anlayışına dikkati çeken Erkek, şunları kaydetti:

"Zingat, gayrimenkul sektörünün bütün paydaşlarıyla büyümesi ve gelişmesi amacıyla yola çıktı. Vizyonumuzun bir parçası da 'sürekli Ar-Ge ve teknoloji' oldu. Özellikle büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Emlak sektörünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk yerinde Ar-Ge Merkezi'ne sahibiz ve bugüne kadar 10 adet Ar-Ge projesi ürettik. TÜBİTAK destekli projelerimiz var. Ulusal ve uluslararası arenada bilimsel yayınlar için makaleler üretiyoruz. Beş farklı üniversite ile akademik iş birliklerimiz bulunuyor."

Erkek, gayrimenkul sektörünün gitgide teknolojiyle entegre hale gelmesi gerektiğine dikkati çekerek "Emlak portalleri teknolojiye yatırım yaparak ezber bozmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA