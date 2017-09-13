Emlak Konut'tan Riva Arazisi İçin Dev İmza

İmza töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum "Emlak Konut olarak Türkiye'nin geleceğine ve ekonomiye güvenimiz tam. Yatırımlarımıza da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.