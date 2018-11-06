Emlak Konut'tan 'Envanter Çalışması' ile İlgili Açıklama
Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından yapılan envanter çalışması ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından yapılan envanter çalışması ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Kaynak: Dunya.com