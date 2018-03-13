Emlak Konut, Mıpım'de Türkiye'deki Yatırım Fırsatlarını Anlattı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018'de Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıttı.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, MIPIM 2018'deki İstanbul Çadırı'nda yabancı yatırımcılarla buluştu.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MIPIM'in 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olduğunu belirterek, sektörün önde gelen paydaşlarına ve bileşenlerine ev sahipliği yapan fuarın, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası yatırım arenasında parlayan yıldız haline gelen Türkiye'nin önemli gayrimenkul firmalarının ve kuruluşlarının bu özel organizasyona katılımıyla, şirketler için uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğduğunu aktaran Yetim, bunun kendileri açısından da önemli bir açılım ve ülkeyi doğru temsil etmek için bir vesile olduğunu bildirdi.

Ertan Yetim, sektördeki büyüme ve hareketliliğin en iyi göstergesinin, MIPIM başta olmak üzere önemli organizasyonlara ve benzeri geniş katılımlı uluslararası fuarlara Türkiye'den katılımın her yıl artması olduğuna işaret etti.

Bu tip organizasyonların en önemli fonksiyonunun "sürdürülebilir tanıtım" olduğuna dikkati çeken Yetim, "İstanbul köklü tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve sunduğu fırsatlarla yüz yıllardır insanların hem uğrak yeri hem de yatırımcıların talep ettiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi bu yıl da projelerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yabancıya konut satışı yüzde 22 arttı

Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve mahalle yaşamı konseptiyle duyurdukları Emlak Konut Bizim Mahalle projesinin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yetim, "Toplamda yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul'un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti." görüşlerini aktardı.

Emlak Konut'un vizyonuyla dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu dile getiren Yetim, şöyle devam etti:

"Böylesine iddialı bir küresel hedefimiz olması nedeniyle sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp, daha büyük misyonları yerine getirmek için çalışıyoruz. Buna bağlı olarak satışlarımız ve faaliyetlerimiz sadece iç pazara yönelik olmuyor. Bu tip önemli fuar ve organizasyonlar aracılığı ile yurt dışı pazarlarda tanıtım-satış yapma fırsatı yakalanıyor. Emlak Konut GYO, kendi markasını ve Türk inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası platforma taşıyor."

Ertan Yetim, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla koşarken Emlak Konut GYO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013'te hayata geçmesinin ardından Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçmeye devam ettiğini belirten Yetim, şunları kaydetti:

"Örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunulmaktadır. Gayrimenkul fiyatlarında yüzde 18'e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabancı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV'den muaf tutulmaktadır.

Baktığınız zaman 2017 yılında gerçekleşen yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artış göstermiş, bununla birlikte 2012 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede yabancılara gayrimenkul satışından 22,7 milyar dolar döviz girişi sağlanmıştır. Yakalanan bu başarılı rakamlarda, uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra, gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de payı olduğunu göz ardı edilmemelidir."

Ertan Yetim, bu yıl MIPIM organizasyonuna 100 ülkeden katılım gösterildiği bilgisini vererek, "Bizde bu güçlü yapının içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 657'ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler Emlak Konut olarak şirketimizi, sektörümüzü ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." görüşlerini aktardı.