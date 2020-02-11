Emlak Konut GYO'dan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi açıklaması
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yüklenici İntek Konut & Som Plus & Nurgroup & Hak Ticaret Adi Ortaklığı ile imzaladı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yüklenici İntek Konut & Som Plus & Nurgroup & Hak Ticaret Adi Ortaklığı ile imzaladı.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İhalesinin 2. oturumu 6 Ocak 2020'de yapılmış olan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici İNTEK Konut İnş. AŞ & SOM PLUS Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & NURGROUP Ziraat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Abdulkerim ELÇİOĞLU-Hak Ticaret İş Ortaklığı (İntek Konut & Som Plus & Nurgroup & Hak Ticaret Adi Ortaklığı) ile 10 Şubat'ta imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ihalenin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 1 milyar 690 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranının yüzde 37 ve asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam gelirinin 625 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi.