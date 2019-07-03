Emlak Konut GYO'dan Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesine ilişkin açıklama

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesi kapsamında 18 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV dahil 55 milyon 230 bin TL üzerinden teklif geldiğini bildirdi.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesi kapsamında bulunan ticari ünitelerin açık arttırma ihalesinin bugün gerçekleştiği belirtildi.

İhale sonucu muhammen bedeli KDV dahil 46 milyon 310 bin TL 18 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV dahil 55 milyon 230 bin TL üzerinden teklif geldiği aktarılan açıklamada, ihalede en iyi teklifi veren isteklilere ait, bağımsız bölüm satış işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA