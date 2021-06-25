Emlak Komisyoncuları yeni yönetiminden ilk ziyaret

Akhisar Emlak Komisyoncuları Derneği'nin yapılan genel kurulunun ardından oluşan yeni yönetim ilk ziyaretini Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yaptı.

Akhisar Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Özlem Gün ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özhan Akarsu, Kutay İnan ve Rabia Ağırbaşlı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile kısa sohbet etme imkanı bulan emlakçılar sektörde yaşadıkları sorunları da dile getirerek yeni dönemde bu sorunlara cevap bulmaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler